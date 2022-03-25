Минцифры предложило дать отсрочку от армии заочникам IT-направлений в вузах

Минцифры России предложило распространить отсрочку от армии на студентов IT-направлений вечерней и заочной формы обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В правительстве заявили, что не будут ограничивать выезд за границу IT-специалистам

Кроме того, в ведомстве сообщили о подготовке проекта постановления о льготной ипотеке для специалистов IT-сферы. Такая мера социальной поддержки может быть оказана и IT-специалистам в возрасте от 22 до 40 лет.

В то же время в Минцифры рассматривают вопрос о составлении списка системно значимых компаний.

«Это могут быть те компании, которые имеют программные продукты, зарегистрированные в реестре отечественного ПО, или претендуют на налоговые льготы», – объяснили в ведомстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииСтуденты
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