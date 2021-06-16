В правительстве захотели создать единую систему видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения по всей России хотят объединить в общую геоинформационную систему (ГИС), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

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На разработку ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения» потратят около 250 миллиардов рублей за 5 лет, пишет RT. Разработкой системы займется структура «Ростеха» и «Ростелекома» ООО «Национальные технологии». В ГИС также внедрят нейросеть, которая сможет анализировать события в сфере видимости, сообщает ФАН.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев заявил, что в случае утечки данных из ГИС злоумышленники смогут следить за передвижениями и действиями граждан буквально пошагово, пишет URA.RU.

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
ТЕГИ:РоссияВидеонаблюдение
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