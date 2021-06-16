В правительстве захотели создать единую систему видеонаблюдения

На разработку ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения» потратят около 250 миллиардов рублей за 5 лет, пишет RT. Разработкой системы займется структура «Ростеха» и «Ростелекома» ООО «Национальные технологии». В ГИС также внедрят нейросеть, которая сможет анализировать события в сфере видимости, сообщает ФАН.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев заявил, что в случае утечки данных из ГИС злоумышленники смогут следить за передвижениями и действиями граждан буквально пошагово, пишет URA.RU.

