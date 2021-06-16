В правительстве захотели создать единую систему видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения по всей России хотят объединить в общую геоинформационную систему (ГИС), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к правительству.
На разработку ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения» потратят около 250 миллиардов рублей за 5 лет, пишет RT. Разработкой системы займется структура «Ростеха» и «Ростелекома» ООО «Национальные технологии». В ГИС также внедрят нейросеть, которая сможет анализировать события в сфере видимости, сообщает ФАН.
Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев заявил, что в случае утечки данных из ГИС злоумышленники смогут следить за передвижениями и действиями граждан буквально пошагово, пишет URA.RU.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- «Вскрытие покажет». Лавров пошутил после сдачи теста на COVID-19
- В правительстве захотели создать единую систему видеонаблюдения
- «Раненый зверь». В Финляндии грезят о ничьей с Россией на Евро-2020
- В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19
- В России предложили запретить СМИ освещать протестные акции
- «Новый элемент». Песков удивлен словам Байдена о возможности вступления Украины в НАТО
- Секретарь «Единой России» в Кургане попытался вызвать дождь
- Песков: Риторика США добавила позитива перед саммитом в Женеве
- Приемная кампания в московских колледжах начнется 20 июня
- Ученые рассчитали пик роста случаев COVID-19 в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru