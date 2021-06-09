Депутат Госдумы призвал снижать аварийность на подмосковных дорогах с помощью камер
Камеры, фиксирующие нарушение скоростного режима, сделают дороги Московской области безопаснее. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.
По словам депутата, ДТП чаще всего происходят на отрезках между населёнными пунктами, поскольку водители чаще превышают скорость и выезжают на встречную полосу. Васильев отметил, что отслеживание нарушителей с помощью камер позволит «успокоить» трафик.
По мнению Васильева, именно эта мера привела к повышению уровня безопасности на трассе М-9. «Движение выровнялось, автомобили едут со скоростью 90 километров в час, никто никого не обгоняет, и аварий стало намного меньше», - подчеркнул политик в интервью «Радио 1».
В прошлом году Васильев также предлагал штрафовать водителей, если они превысят скоростной режим хотя бы на 1 км/ч.
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