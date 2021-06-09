Депутат Госдумы призвал снижать аварийность на подмосковных дорогах с помощью камер

Камеры, фиксирующие нарушение скоростного режима, сделают дороги Московской области безопаснее. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

По словам депутата, ДТП чаще всего происходят на отрезках между населёнными пунктами, поскольку водители чаще превышают скорость и выезжают на встречную полосу. Васильев отметил, что отслеживание нарушителей с помощью камер позволит «успокоить» трафик.

По мнению Васильева, именно эта мера привела к повышению уровня безопасности на трассе М-9. «Движение выровнялось, автомобили едут со скоростью 90 километров в час, никто никого не обгоняет, и аварий стало намного меньше», - подчеркнул политик в интервью «Радио 1».

В прошлом году Васильев также предлагал штрафовать водителей, если они превысят скоростной режим хотя бы на 1 км/ч.

