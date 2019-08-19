В правительстве РФ рекомендовали ограничить использование мобильных в школах

Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор рекомендуют региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минпросвещения России, передает RT.

Отмечается, что ведомства выступили с такой рекомендацией «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».

По результатам опроса общественного мнения выяснилось, что 61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90 процентов учителей поддержали ограничение использования мобильных во время уроков.

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Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян о запрете использования мобильных телефонов учениками в школах. Более половины опрошенных поддержали эту идею, многих из них допускают, что такая мера благоприятно скажется на учебном процессе. Однако отмечается, что доля россиян, согласных с необходимостью запретить школьникам пользоваться телефонами, сократилась. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что телефон не должен находится у школьников в руках во время уроков.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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