В правительстве РФ рекомендовали ограничить использование мобильных в школах

Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян о запрете использования мобильных телефонов учениками в школах. Более половины опрошенных поддержали эту идею, многих из них допускают, что такая мера благоприятно скажется на учебном процессе. Однако отмечается, что доля россиян, согласных с необходимостью запретить школьникам пользоваться телефонами, сократилась. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что телефон не должен находится у школьников в руках во время уроков.

