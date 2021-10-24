В правительстве разъяснили порядок работы медучреждений

«Федеральным органам <...> обеспечить сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — отмечается на сайте кабмина.

Уточняется, что прием и госпитализация граждан в экстренной и неотложной форме (в том числе в амбулаторных условиях) продолжится.

В правительстве обратили внимание – для посещения медучреждений пациентам и сотрудникам необходимо предъявить штрих-код (QR-код) в подтверждение пройденной вакцинации от коронавируса или перенесенного в течение полугода заболевания.

Имеющим медотвод нужно с собой взять подтверждающий документ и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за сутки для посещения медучреждения.

Исключение распространят только на пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, а также на нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи. В этом случае экспресс-тестирование на коронавирус проведут на месте.

