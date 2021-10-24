В правительстве разъяснили порядок работы медучреждений
Медучреждения, работающие в круглосуточном режиме, сохранят прежний режим работы в период нерабочих дней. Об этом говорится на сайте правительства России.
«Федеральным органам <...> обеспечить сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — отмечается на сайте кабмина.
Уточняется, что прием и госпитализация граждан в экстренной и неотложной форме (в том числе в амбулаторных условиях) продолжится.
В правительстве обратили внимание – для посещения медучреждений пациентам и сотрудникам необходимо предъявить штрих-код (QR-код) в подтверждение пройденной вакцинации от коронавируса или перенесенного в течение полугода заболевания.
Имеющим медотвод нужно с собой взять подтверждающий документ и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за сутки для посещения медучреждения.
Исключение распространят только на пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, а также на нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи. В этом случае экспресс-тестирование на коронавирус проведут на месте.
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