В правительстве разъяснили порядок работы медучреждений

Медучреждения, работающие в круглосуточном режиме, сохранят прежний режим работы в период нерабочих дней. Об этом говорится на сайте правительства России.

Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября

«Федеральным органам <...> обеспечить сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — отмечается на сайте кабмина.

Уточняется, что прием и госпитализация граждан в экстренной и неотложной форме (в том числе в амбулаторных условиях) продолжится.

В правительстве обратили внимание – для посещения медучреждений пациентам и сотрудникам необходимо предъявить штрих-код (QR-код) в подтверждение пройденной вакцинации от коронавируса или перенесенного в течение полугода заболевания.

Имеющим медотвод нужно с собой взять подтверждающий документ и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за сутки для посещения медучреждения.

Исключение распространят только на пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, а также на нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи. В этом случае экспресс-тестирование на коронавирус проведут на месте.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПравительствоБольницыРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры