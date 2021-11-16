В правительстве пообещали тщательно отрабатывать введение QR-кодов на транспорте
Российское правительство будет самым тщательным образом отрабатывать введение QR-кодов на транспорте. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Первый зампред правительства отметил, что риски в этом вопросе абсолютно понятны, и перед введением QR-кодов необходим эксперимент.
«Все технологии должны быть тщательно отработаны, сначала должен быть проведен эксперимент. Мы постараемся минимизировать все риски, но это [принятие закона] — абсолютная необходимость», - цитирует Белоусова «Интерфакс».
Ранее правительство направило в Госдуму законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. В частности, ограничения коснутся самолетов и поездов. Первое чтение проектов запланировано на середину декабря.
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