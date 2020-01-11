Челябинские власти пообещали установить, почему сгорел «неудобный» дом

У пожаловавшейся на чиновников жительницы села Полетаево Челябинской области Натальи Галеевой сгорел дом. В пожаре погиб муж женщины Виктор Иванов 47 лет, рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Напомним, ранее Наталья Галеева заявила, что чиновники якобы необоснованно лишили ее опеки над тремя племянницами, из-за нежелания выдавать новое жилье.

Причиной поджога, считает парламентарий, стал готовящийся показ дома журналистам с целью продемонстрировать, что дети содержались в подходящих для комфортной жизни условиях.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь в беседе с НСН отметил, что по данным соответствующих ведомств, пожар не носил криминального характера.

«Правительство региона в курсе сложившейся ситуации. По официальным данным МЧС, пожар произошел по причине неисправной электропроводки и начался в пристройке к дому. Данные, которые нам представили в ГУ МВД по Челябинской области, также подтверждают, что пожар не имеет криминальных причин», - сказал Зусь.