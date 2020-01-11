Челябинские власти пообещали установить, почему сгорел «неудобный» дом
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области в эфире НСН заявил, что администрация региона окажет всю необходимую поддержку Наталье Галеевой.
У пожаловавшейся на чиновников жительницы села Полетаево Челябинской области Натальи Галеевой сгорел дом. В пожаре погиб муж женщины Виктор Иванов 47 лет, рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Напомним, ранее Наталья Галеева заявила, что чиновники якобы необоснованно лишили ее опеки над тремя племянницами, из-за нежелания выдавать новое жилье.
Причиной поджога, считает парламентарий, стал готовящийся показ дома журналистам с целью продемонстрировать, что дети содержались в подходящих для комфортной жизни условиях.
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь в беседе с НСН отметил, что по данным соответствующих ведомств, пожар не носил криминального характера.
«Правительство региона в курсе сложившейся ситуации. По официальным данным МЧС, пожар произошел по причине неисправной электропроводки и начался в пристройке к дому. Данные, которые нам представили в ГУ МВД по Челябинской области, также подтверждают, что пожар не имеет криминальных причин», - сказал Зусь.
По его словам, «погорельцам будет оказана вся необходимая материальная помощь», размеры которой «сейчас уточняются». Органы соцзащиты окажут всестороннюю поддержку Наталье Галеевой в составлении соответствующего заявления, оформления акта в кратчайшие сроки, а также помогут скорейшему восстановлению всех утраченных документов.
Что касается вопроса по опеки над детьми, то собеседник НСН отметил, что «принимая во внимание решение суда», все-таки «будет проведена дополнительная проверка» всех обстоятельств.
Ранее женщина в судебном порядке предприняла попытки вернуть себе под опеку больную племянницу, которая находится в реабилитационном центре Челябинска. Там, как писал Шаргунов, девочку «довели до полусмерти». Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина в свою очередь высказывала мнение, что Галеева ненадлежащим образом исполняла обязанности опекуна. В момент пожара Наталья Галеева дежурила в больнице, где она работает санитаркой.
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