В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных. Речь идет о малоимущих гражданах, у которых есть огород или свободная жилая площадь. Некоторые представители региональных властей считают, что эти граждане не нуждаются в государственных пособиях. При этом чиновники предлагают направить «освободившиеся средства» действительно нуждающимся людям.

Об этом пишет газета «Известия» после ознакомления с отчетами о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, которые были направлены в Минтруд властями Татарстана, Приморского края, Кабардино-Балкарии, Томской, Липецкой, Нижегородской, Ивановской и Новгородской областей.

Отмечается, что в Ивановской области власти выделяют группу «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят пользоваться имеющимся дополнительным имуществом в целях повышения своего благосостояния.

Примечательно, что не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев призвал разбираться с каждым бедным россиянином отдельно. Согласно приведенным премьером данным, за чертой бедности живет 19 миллионов россиян. Причины бедности у разных людей разные, и в каждом случае следует разбираться отдельно, заявил Медведев.

В эфире НСН экономист Михаил Делягин отметил, что говоря о бедных, российский премьер-министр на самом деле ведет речь о нищих россиянах.