За счёт «ленивых». Как российская власть «сокращает» бедняков
Экономисты и социолог рассказали НСН о неоднозначном представлении властей о количестве бедных россиян.
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных. Речь идет о малоимущих гражданах, у которых есть огород или свободная жилая площадь. Некоторые представители региональных властей считают, что эти граждане не нуждаются в государственных пособиях. При этом чиновники предлагают направить «освободившиеся средства» действительно нуждающимся людям.
Об этом пишет газета «Известия» после ознакомления с отчетами о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, которые были направлены в Минтруд властями Татарстана, Приморского края, Кабардино-Балкарии, Томской, Липецкой, Нижегородской, Ивановской и Новгородской областей.
Отмечается, что в Ивановской области власти выделяют группу «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят пользоваться имеющимся дополнительным имуществом в целях повышения своего благосостояния.
Примечательно, что не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев призвал разбираться с каждым бедным россиянином отдельно. Согласно приведенным премьером данным, за чертой бедности живет 19 миллионов россиян. Причины бедности у разных людей разные, и в каждом случае следует разбираться отдельно, заявил Медведев.
В эфире НСН экономист Михаил Делягин отметил, что говоря о бедных, российский премьер-министр на самом деле ведет речь о нищих россиянах.
«Люди, которых он называет бедными, на самом деле являются нищими, потому что это люди с доходом ниже прожиточного минимума. То есть с формальной точки зрения это люди, которых государство и, в частности, г-н Медведев лишили права на жизнь, потому что созданы условия, при которых эти люди не имеют физиологической возможности выживать! Если у человека доходы ниже прожиточного минимума, то он медленно умирает – просто исходя из смысла слов. При этом прожиточный минимум занижен у нас, и он по своей калорийности вполне сопоставим с пайком немецких военнопленных в советских лагерях», - утверждает Делягин.
Конкретные шаги по борьбе с бедностью озвучил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин в феврале этого года. Среди предложенных им норм – ипотечные каникулы и снижение ставки ипотеки сначала до 9%, а затем до 8% и ниже, а также ставка 6% для многодетных семей, создание 90 тысяч мест в яслях только в 2019 году, справедливый расчёт налога на землю. Кроме того, президент предложил установить выплаты по уходу за детьми с инвалидностью с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей.
На реализацию вышеперечисленных и других социальных норм в 2019 году понадобится 80 миллиардов рублей, позднее заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Реализовать такие поручения президента — смысл существования государства, заметил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
«Для российского бюджета нет большой проблемы в реализации социальных норм, потому что от этого еще будет большой положительный экономический эффект. Это только кажется, что если вы помогаете бедным, как у нас любят говорить либералы, то это благотворительность, это потраченные, проеденные деньги и никакой пользы для экономики. Все ровно наоборот! Это стимулы потребления, стимулы экономической активности людей, по крайней мере, в том формате, в котором многие предложения имеют место быть представленными. Поэтому эти расходы в значительной мере окупятся. Претензии по суммам — необоснованные. Эти суммы должны быть найдены и будут найдены. Они не такие большие. В конце концов, именно эти социальные меры являются смыслом существования государства для большинства граждан. Поэтому уж извините — ищите деньги, господа чиновники либеральной школы», — призвал экономист.
Всего несколько месяцев спустя после послания Федеральному собранию президента Путина число бедных в стране уже успело сократиться. По крайней мере, по данным Голиковой. В июне она заявила, что за последний год бедных в нашей стране стало меньше на 400 тысяч человек, и добавила, что число россиян, живущих на грани нищеты, составляет почти 13%. С зампредом правительства в эфире НСН поспорил ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов.
«Критерии меняют произвольно для того, чтобы подсчитать, кто находится за чертой бедности. Мы, социологи, обычно держимся субъективной оценки. Если люди относятся к категории бедных, значит они бедные. И по нашим данным число бедных в стране составляет 15-17% от общего числа россиян», - сказал Бызов.
Поможет ли снижению числа бедных отказ «мнимым» малоимущим в государственной поддержке, пока не понятно. Эксперты восприняли идею региональных властей неоднозначно. Остается надеяться, что в рамках выполнения поручений президента власти не пойдут по принципу «все средства хороши», сокращая числа на бумаге за счёт обвинений в лени и «мнимой» бедности.
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