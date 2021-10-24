В посольстве США уточнили порядок выдачи виз россиянам

Такое решение связано с тем, что с мая посольство США в Москве прекратило приём соответствующих заявлений. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

«Мы сообщили на нашем сайте, что граждане РФ могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Это продолжается уже довольно продолжительное время», - заявил Ребхольц.

Ранее Госдеп США рекомендовал россиянам, желающим получить иммиграционную визу в США, подать заявку на оформление документа в американском посольстве в Варшаве. При этом граждан РФ отнесли к категории Homeless Nationalities — «бездомные национальности». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале 24 октября заявила, что США превратили банальную техническую процедуру выдачи визы в настоящий ад на грани садизма.

