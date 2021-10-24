«Ад и садизм». Захарова - о новой процедуре получения россиянами виз США
США превратили банальную техническую процедуру в настоящий ад на грани садизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале 24 октября по поводу решения Государственного департамента об оформлении виз россиянам.
«Прочитала, что Государственный департамент внёс россиян, готовых оформить визу в США, в категорию «бездомные национальности»... Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — отметила Захарова.
Она отметила, что в Госдепе «давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить».
«Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?» — добавила официальный представитель Кремля.
Напомним, российские диппредставительства в США оформляют визы американцам в полном объеме, несмотря на кадровый недостаток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.
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