«Ад и садизм». Захарова - о новой процедуре получения россиянами виз США

«Прочитала, что Государственный департамент внёс россиян, готовых оформить визу в США, в категорию «бездомные национальности»... Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — отметила Захарова.

Она отметила, что в Госдепе «давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить».

«Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?» — добавила официальный представитель Кремля.

Напомним, российские диппредставительства в США оформляют визы американцам в полном объеме, несмотря на кадровый недостаток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.

