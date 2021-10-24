Госдеп рекомендовал гражданам России оформлять визу США в Варшаве
Россиянам, желающим получить иммиграционную визу в США, Госдеп рекомендовал подать заявку на оформление визы в американском посольстве в Варшаве. При этом граждан РФ отнесли к категории Homeless Nationalities — «бездомные национальности». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдепа.
Наряду с россиянами к Homeless Nationalities США относят жителей десяти стран, в том числе Сомали, Венесуэлы, Сирии и Ирана. В этот список включают граждан из тех стран, где нет консульского представительства США, а также к государствам с нестабильной политической ситуацией. В этом случае власти Соединенных Штатов приписывают желающих получить американскую визу к консульству одного из соседних государств.
Напомним, дипломатическая миссия США в России с 12 мая сократила объем консульских услуг и прекратила обработку заявок на выдачу неиммиграционных виз, за исключением дипломатических поездок. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что приостановка деятельности дипмиссий США «негативным образом сказалась на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам».
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