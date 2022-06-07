В Польше предсказали катастрофу на Балтийском море из-за антироссийских санкций

Отмечается, что оборудование, функционирующее на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий, безостановочно работает уже более десяти лет, в связи с чем его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря.

В компании добавили, что неочищенные сточные воды при поломке оборудования сбрасываются в реку, озеро или море. При этом сообщается, что сотрудники организации не смогут устранить такую проблему. По словам Дудека, у компании заблокированы топливные карты, а автомобили забрала лизинговая компания. К тому же телефоны организации скоро будут отключены из-за неуплаты.