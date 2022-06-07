В Польше предсказали катастрофу на Балтийском море из-за антироссийских санкций

Введенные в Польше антироссийские санкции грозят Балтийскому морю экологической катастрофой. Об этом сообщает польский интернет-портал Onet.pl со ссылкой на сотрудника компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михала Дудека.

По данным источника в конце апреля 2022 года МВД Польши де-факто запретило деятельность 35 фирм, подозреваемых в связях с российским капиталом. В этот список попала и компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая занимается очисткой и транспортировкой канализационных стоков. Ее услугами пользуются сотни польских организаций.

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Отмечается, что оборудование, функционирующее на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий, безостановочно работает уже более десяти лет, в связи с чем его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря.

В компании добавили, что неочищенные сточные воды при поломке оборудования сбрасываются в реку, озеро или море. При этом сообщается, что сотрудники организации не смогут устранить такую проблему. По словам Дудека, у компании заблокированы топливные карты, а автомобили забрала лизинговая компания. К тому же телефоны организации скоро будут отключены из-за неуплаты.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:СанкцииЭкологияПольшаКатастрофаБалтийское Море
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