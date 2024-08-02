В Польше экоактивисты заблокировали въезд на концерт Тейлор Свифт

Организация Ostatnie Pokolenie провела акцию протеста в Варшаве у крупнейшего в Польше Национального стадиона, где должен пройти концерт певицы Тейлор Свифт. Об этом экоактивисты сообщили в соцсети Х.

Концерт Тейлор Свифт стал причиной небольшого землетрясения в Швейцарии

Организация написала о блокировании въезда на стадион. Также активисты опубликовали ролик, на котором видно, что люди с плакатами «Богачи живут за наш счет» и «Супербогачи убивают нас» блокируют доступ автомобилям.

Ранее в Великобритании экологические активисты раскрасили Стоунхендж в оранжевый цвет в знак протеста против добычи полезных ископаемых.

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ФОТО: кадр из видео
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