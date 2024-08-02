В Польше экоактивисты заблокировали въезд на концерт Тейлор Свифт

Организация написала о блокировании въезда на стадион. Также активисты опубликовали ролик, на котором видно, что люди с плакатами «Богачи живут за наш счет» и «Супербогачи убивают нас» блокируют доступ автомобилям.

Ранее в Великобритании экологические активисты раскрасили Стоунхендж в оранжевый цвет в знак протеста против добычи полезных ископаемых.

