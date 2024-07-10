Концерт Тейлор Свифт стал причиной небольшого землетрясение в Швейцарии
Сейсмическая активность была зафиксирована во время концерта американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщает сейсмологическая служба страны (SED).
Шоу состоялось 9 июля на футбольном стадионе «Летцигрунд». По данным сейсмологов, вызванные пришедшими на шоу зрителями колебания были зафиксированы на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести км вокруг спортивного объекта.
«Когда много людей ритмично двигаются одновременно, эта энергия передается в землю в виде гармонических колебаний и может быть измерена близлежащими сейсмометрами... Ранее другие крупные концерты или футбольные матчи оставляли похожие следы на сейсмических данных», - указали в SED.
По данным немецкого новостного портала DPA, шоу певицы посетили 50 тысяч зрителей.
Ранее американская кардиологическая ассоциация заявила, что заглавная песня с последнего альбома Свифт «The Tortured Poets Department» может помочь спасти жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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