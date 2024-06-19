СМИ: Экоактивисты раскрасили Стоунхендж в оранжевый цвет
Экологические активисты в Великобритании раскрасили Стоунхендж в оранжевый цвет, сообщает Daily Mail.
Таким образом, они выразили свой протест, продолжающейся добычей полезных ископаемых на планете. В своем заявлении защитники климата отметили, что историческим постройкам, подобным Стоунхенджу, люди уделяют внимания больше, чем думают о климатических проблемах.
Кроме того, участники раскраски объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказали, что использовали оранжевую краску из кукурузной муки, которая, вскоре смоется дождем.
Несмотря на это, двое участников акции затем были задержаны полицией по подозрению в нанесении ущерба историческому памятнику.
Ранее в Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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