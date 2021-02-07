В Польше для беременных женщин собираются открыть «комнаты плача»

Напомним, недавно в Польше вступило в силу решение Конституционного суда о запрете абортов, по которому сокращено количество причин для искусственного прерывания беременности, в том числе патологии развития плода.

Аборты в Польше запрещены с 1933 года. Из-за современного ужесточения законодательства в этой части в стране проходят масштабные акции протеста. Женщины участвуют в акциях, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.

Ранее лишенный сана священник РПЦ Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что РПЦ пыталась запретить аборты, но этому помешал тогда еще действующий вице-премьер Сергей Приходько.

