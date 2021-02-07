В Польше для беременных женщин собираются открыть «комнаты плача»
«Комнаты плача» для беременных женщин предложил создать Минюст Польши, сообщает портал Notes from Poland.
Авторы инициативы считают, что таким образом поддерживают рожениц. Во время беременности женщины могут побывать к «комнатах плачах», чтобы получить нервную разрядку и психологическую поддержку.
Напомним, недавно в Польше вступило в силу решение Конституционного суда о запрете абортов, по которому сокращено количество причин для искусственного прерывания беременности, в том числе патологии развития плода.
Аборты в Польше запрещены с 1933 года. Из-за современного ужесточения законодательства в этой части в стране проходят масштабные акции протеста. Женщины участвуют в акциях, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
Ранее лишенный сана священник РПЦ Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что РПЦ пыталась запретить аборты, но этому помешал тогда еще действующий вице-премьер Сергей Приходько.
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