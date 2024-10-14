В полиции Салехарда назвали ошибкой обращение к блогерам под нецензурный рэп-трек

Обращение к блогерам рэпом с нецензурными словами было ошибкой, виновные понесут наказание, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на ОМВД по Салехарду.

Так там прокомментировали появившийся 14 октября на официальной странице полиции во «ВКонтакте» ролик с предостережением к блогерам о новом виде мошенничества под трек малоизвестного рэп-исполнителя MAHOV «Кто, сука, блогер?».

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В ОМВД рассказали, что видеоролик загрузили по ошибке, поэтому он и был удален. Также там уточнили, что те, кто загрузил соответствующее видео, будут наказаны.

В подписи к удаленному ролику ОМВД по Салехарду призывало блогеров быть бдительными, так как мошенники регистрируют фальшивые сайты и завлекают туда блогеров с целью получить их личные данные обманным путем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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