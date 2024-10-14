Блогера Литвина отправили под арест на 13 суток
Блогера и президента медиакоманды Lit Energy Михаила Литвина Кузьминский районный суд арестовал на 13 суток за то, что тот ударил во время футбольного матча болельщика. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Инцидент произошел 12 октября. В ходе встречи команда Lit Energy одержала победу над СКА со счетом 1:0. Во время матча фанаты позволили себе оскорбления в адрес Литвина, скандируя нецензурную кричалку. В результате один из болельщиков получил удар по лицу от Литвина.
Впоследствии на трибунах завязалась потасовка с участием музыканта Василия Вакуленко (более известен как Баста), владельца команды СКА.
Ранее в Санкт-Петербурге суд арестовал 12 человек после инцидента, связанного с мелким хулиганством среди таксистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru