Блогера Литвина отправили под арест на 13 суток

Инцидент произошел 12 октября. В ходе встречи команда Lit Energy одержала победу над СКА со счетом 1:0. Во время матча фанаты позволили себе оскорбления в адрес Литвина, скандируя нецензурную кричалку. В результате один из болельщиков получил удар по лицу от Литвина.

Впоследствии на трибунах завязалась потасовка с участием музыканта Василия Вакуленко (более известен как Баста), владельца команды СКА.

Ранее в Санкт-Петербурге суд арестовал 12 человек после инцидента, связанного с мелким хулиганством среди таксистов.