Сценарист сериала «Трасса» рассказал, как создать социально значимый проект
Сценарист Олег Маловичко отметил, что при работе над новым проектом не закладывает в него специально социальные смыслы, а старается быть честным с собой и писать о том, что откликается. Об этом он рассказал на форуме-фестивале «Российская креативная неделя».
«В тот момент, когда автор говорит себе, что будет писать что-то социально-значимое, он пропадает. Я пишу на те темы, которые меня интересуют. «Трасса» долгое время была неликвидом, никто не хотел за нее браться. Все говорили: «Куда еще один нуар? Люди этого не хотят», - отметил он.
По его словам, при разработке нового сериала у создателей нет расчета на зрительский успех.
«Самое главное – чувствовать сердцем. Быть честным не со зрителем, а прежде всего с собой. Если ты честен, как творец, эта энергия через буквы доходит до продюсера. Мы впитываем идеи от общества, от энергии. Мы транслируем их через творчество, тогда оно становится актуальным, о чем бы мы не писали. Будь это XIX век, 50-е годы или будущее», - также добавил Маловичко.
Сценарист уточнил, что к работе его побуждает не призыв строить будущее с надеждой, а страх за настоящее.
Ранее кинокритики, опрошенные порталом «Кино-Театр.Ру», признали детективный триллер «Трасса» лучшим проектом 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН»
