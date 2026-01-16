Что грозит за стрельбу по колесам Porshe при задержании в Балашихе

Михаил Пашкин заявил НСН, что сотрудников полиции не раз пытались привлечь к ответственности за стрельбу по преступникам в рамках задержания.

В отношении водителя Porsche, который пытался сбить сотрудников ДПС, может быть возбуждено уголовное дело по статье об угрозе жизни сотрудникам полиции, однако не исключено и разбирательство с инспекторами. Об этом НСН рассказал глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

В Балашихе сотрудники ДПС открыли стрельбу по Porsche при попытке водителя протаранить служебный автомобиль, передает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, внимание инспекторов привлекли заклееные номера машины. Водитель не остановился по требованию полиции и пошёл на таран. В ответ полицейские открыли огонь по колесам иномарки. Пашкин раскрыл, попадут ли действия сотрудников под суд.

«Не МВД, а Росгвардия»: Полиция и общественники поспорили о контроле над мигрантами

«Если эта машина близко и едет прямо на тебя, то там колес-то не видно, там все закрыто бампером и подкрылками. Но я могу сказать, какая ситуация была лет 15 назад в Электростали. Сотрудник ГАИ потребовал водителя остановиться, тот отказался, чуть его не сбил, сотрудник еле-еле отскочил, а второй сотрудник выстрелил и тяжело ранил водителя в спину, тот умер в больнице. Позднее у него в бардачке нашли пистолет, это оказался член ОПГ. Сотрудника сначала поощрили, а потом через семь лет на него возбудили уголовное дело и чуть не посадили. Якобы он подкинул этот пистолет тому бандиту. С нашей судебной системой может быть все. Непонятно, как здесь поведет себя суд, и будет ли возбуждено уголовное дело в отношении этого водителя Porsche. По идее, оно должно быть - это 318-я статья, угроза жизни сотрудникам полиции. Но вот как обернется дальше, я затрудняюсь сказать», - рассказал он.

Ранее криминалист, доктор юридических наук Лев Бертовский в беседе с НСН рассказал, как искусственный интеллект помогает сотрудникам полиции экономить свое время и раскрывать преступления.

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
