В поездах возобновили работу вагоны-рестораны

Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в российских поездах дальнего следования возобновили свою работу после приостановки, которая была связана с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу РЖД. Там подчеркнули, что обслуживание пассажиров в них осуществляется с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Так, посетителям вагонов-ресторанов предоставляются антисептики для обработки рук, проводится постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники носят маски и перчатки. Также сообщается, что не реже двух раз в день проводится дезинфекция самих вагонов-ресторанов.

Напомним, 30 марта РЖД объявили, что вагоны-рестораны в поездах дальнего следования и вагоны-бистро в «Сапсанах» закрываются из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.