В поездах возобновили работу вагоны-рестораны

Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в российских поездах дальнего следования возобновили свою работу после приостановки, которая была связана с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу РЖД. Там подчеркнули, что обслуживание пассажиров в них осуществляется с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Так, посетителям вагонов-ресторанов предоставляются антисептики для обработки рук, проводится постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники носят маски и перчатки. Также сообщается, что не реже двух раз в день проводится дезинфекция самих вагонов-ресторанов.

Напомним, 30 марта РЖД объявили, что вагоны-рестораны в поездах дальнего следования и вагоны-бистро в «Сапсанах» закрываются из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

РЖД начали продажу билетов без соблюдения дистанции

Ранее стало известно, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) возвращается к привычной схеме посадки рассаживать пассажиров поездов дальнего следования. Как пишет РИА Новости, продажа билетов на все места без учета соблюдения дистанции началась с 29 мая.

Однако пока на железнодорожном транспорте сохраняется обязательный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке в поезд, измерение температуры дважды в сутки, а также влажная уборка в вагонах не реже двух раз в сутки.

Напомним, РЖД начала продавать билеты на поезда дальнего следования с учетом соблюдения социальной дистанции между пассажирами в апреле.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусПоездаРЖД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры