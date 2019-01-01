В поездах дальнего следования могут исчезнуть вагоны-рестораны

Он сообщил, что сохранить такие вагоны удастся не во всех составах. Он уточнил, что точно останутся они там, где обслуживаются детские группы.

Исчезнут вагоны-рестораны, скорее всего, в ночных поездах. Это объясняется тем, что в ночное время они не пользуются популярностью у пассажиров.

А вот в большинстве регулярных поездов дальнего следования специализированные вагоны по-прежнему останутся.

Ранее НСН сообщило, что билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен рассказалв беседе НСН, что для достижения окупаемости билеты в такие вагоны будут стоить дороже.





