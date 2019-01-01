В поездах дальнего следования могут исчезнуть вагоны-рестораны
Вагоны-рестораны могут убрать из некоторых поездов дальнего следования. Об этом заявил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» по перевозкам пассажиров дальнего следования Петр Иванов.
Он сообщил, что сохранить такие вагоны удастся не во всех составах. Он уточнил, что точно останутся они там, где обслуживаются детские группы.
Исчезнут вагоны-рестораны, скорее всего, в ночных поездах. Это объясняется тем, что в ночное время они не пользуются популярностью у пассажиров.
А вот в большинстве регулярных поездов дальнего следования специализированные вагоны по-прежнему останутся.
Ранее НСН сообщило, что билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен рассказалв беседе НСН, что для достижения окупаемости билеты в такие вагоны будут стоить дороже.
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