В Госдуме предупредили о росте цен на ж/д билеты

Российские железные дороги сегодня, 23 апреля, презентуют новый купе-вагон. Сообщается, что в его кухонных зонах появятся, в том числе, микроволновка и холодильник. Кроме того, новый вагон будет оборудован душем и сейфом. Уточняется, что на сегодняшний день холодильники и микроволновки есть лишь в некоторых российских поездах дальнего следования, но они находятся в купе проводника.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен рассказал в беседе НСН, что для достижения окупаемости билеты в такие вагоны будут стоить дороже.

«Инвестиции должны на каком-то этапе окупаться, поэтому я считаю, что цены все-таки поднимутся. Вопрос только, насколько они поднимутся. Но здесь нужно считать уже эту экономику», - заявил он.

По словам эксперта, более высокая цена абсолютно оправдана и должна коснуться только пассажиров нового типа вагонов.

«Я думаю, что в любом случае РЖД – это бизнес. Безусловно, бизнес должен быть нацелен на извлечение прибыли, иначе тогда, скажем так, это не бизнес. Понятно, что бизнес государственный и российские железные дороги, безусловно, государственная, прежде всего, компания. Тем не менее, я думаю, что любая компания должна показывать свой результат, как уровнем и качеством предоставления услуг, так и с точки зрения финансового результата. Если российские железные дороги будут убыточной компанией, то, думаю, руководство такой компании нужно просто-напросто менять», - пояснил Тен.