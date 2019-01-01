В Госдуме предупредили о росте цен на ж/д билеты
Член комитета Госдумы по транспорту рассказал в беседе НСН, стоит ли ждать повышения цен на билеты РЖД после презентации нового типа вагонов.
Российские железные дороги сегодня, 23 апреля, презентуют новый купе-вагон. Сообщается, что в его кухонных зонах появятся, в том числе, микроволновка и холодильник. Кроме того, новый вагон будет оборудован душем и сейфом. Уточняется, что на сегодняшний день холодильники и микроволновки есть лишь в некоторых российских поездах дальнего следования, но они находятся в купе проводника.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен рассказал в беседе НСН, что для достижения окупаемости билеты в такие вагоны будут стоить дороже.
«Инвестиции должны на каком-то этапе окупаться, поэтому я считаю, что цены все-таки поднимутся. Вопрос только, насколько они поднимутся. Но здесь нужно считать уже эту экономику», - заявил он.
По словам эксперта, более высокая цена абсолютно оправдана и должна коснуться только пассажиров нового типа вагонов.
«Я думаю, что в любом случае РЖД – это бизнес. Безусловно, бизнес должен быть нацелен на извлечение прибыли, иначе тогда, скажем так, это не бизнес. Понятно, что бизнес государственный и российские железные дороги, безусловно, государственная, прежде всего, компания. Тем не менее, я думаю, что любая компания должна показывать свой результат, как уровнем и качеством предоставления услуг, так и с точки зрения финансового результата. Если российские железные дороги будут убыточной компанией, то, думаю, руководство такой компании нужно просто-напросто менять», - пояснил Тен.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству уточнил, что главная задача создания таких вагонов – предоставить россиянам выбор. По словам эксперта, с этой задачей РЖД справились.
«Я считаю, что самое главное, чтобы у людей был выбор. Раньше у нас, грубо говоря, в Советском Союзе было четыре типа вагонов: общий вагон, плацкартный, купе и СВ. Сейчас эта линейка должна быть достаточно широкой. Фактически сейчас появляются лоукостеры на железной дороге, новые современные вагоны и поезда. Мы говорим о развитии высокоскоростных магистралей, в частности ВСМ (Высокоскоростная железнодорожная магистраль – прим. НСН) известный проект “Москва-Казань”. Поэтому, мне кажется, что инициатива актуальна и своевременна», - заключил он.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен оценил в эфире НСН, идею РЖД создать капсульные плацкартные вагоны. Он заявил, что что полностью отказаться от полок в плацкартных вагонах не удастся.
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