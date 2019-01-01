Казус плацкарта. Что происходит с ценами на билеты?

Рост цен на билеты в плацкартные вагоны на июнь-июль 2019 года составил от 65% до 100%. Об этом пишет Общероссийское объединение пассажиров в письме, адресованном ФАС, сообщают «Известия».

Отмечается, что больше всего подорожали билеты на поезда направлений Москва-Калининград и Москва-Адлер. Общественники просят Федеральную антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

По данным ФАС, это уже не первый случай, когда РЖД завышает цены на плацкарт. Так, в ноябре 2017 года ведомство указало, что билеты на определённых направлениях оказались дороже авиабилетов на те же даты. Тогда член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен рассказал в эфире НСН, что к такому парадоксу привела громоздкая структура РЖД.

«У нас с советских времен сохранился стереотип, что плацкарт – это самый дешевый способ передвижения. Но сейчас экономика рыночная, поэтому факторов, которые влияют на цены, достаточно много. В том числе, и географический — страна у нас внушительных размеров. Кроме того, РЖД — это очень громоздкая структура, в которой требуется длительное время для принятия решений, в том числе по ценовой политике. Во многом она сохраняет наследие советского периода, когда было не ОАО РЖД, а министерство путей сообщения. В то время как авиакомпании — более рыночно ориентированные предприятия», — указал парламентарий.

Между тем, спустя год после инцидента директор Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании — прим. НСН) Пётр Иванов сообщил — цены на билеты в новейшие плацкартные вагоны будут такими же, как в обычные.

Такое решение объясняется самим предназначением плацкартных вагонов, заметил тогда в эфире НСН профессор Санкт-Петербургского университета путей сообщения, бывший министр путей сообщения (занимал пост с августа 1996 по апрель 1997) Анатолий Зайцев.

«В плацкартных или спальных вагонах могут ездить люди с низким доходом: бабушки, дедушки, студенты. Разницу в стоимости проезда и стоимости билета оплачивает государство, а цена билета для пассажира регулируется Минтрансом. Остальные средства выделяются из федерального бюджета», — пояснил экс-министр.