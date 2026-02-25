Пожароопасный сезон в России уже стартовал: ландшафтные пожары уже несколько недель бушуют на юге Приморья и в Астраханской области. Об этом НСН рассказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

Климатологи предсказали России ранний приход климатической весны - на месяц раньше, и лета (уже в мае), причем речь не об аномалии, а уже о сформировавшейся тенденции, пишет «АиФ» со ссылкой на академика РАН Владимира Клименко. В статье отмечается, что если снег растает быстро, то раньше начнётся и пожароопасный сезон. Куксин раскрыл, что он уже начался и рассказал, как обилие снега в этом году повлияет на вероятность пожаров.

«С одной стороны, необычно большое накопление снега во многих российских регионах – это, скорее, хорошо для нас, как для пожарных, по крайней мере, это повышает вероятность, что у нас будет какая-то вода в весенний период. Но это совершенно не значит, что будет высокий паводок, потому что все очень сильно зависит от того, какая будет динамика схода снега. При этом пожароопасный сезон уже начался, первые лесные пожары в России уже зарегистрированы. Ландшафтные пожары уже несколько недель действуют на юге Приморья, в Астраханской области. При этом мы уже зафиксировали первые лесные пожары. Это 100% рукотворная история, ни одного естественного лесного пожара сейчас точно нет», - рассказал он.