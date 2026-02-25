«Кульминация к майским»: Когда в России начнут бушевать пожары
Григорий Куксин заявил НСН, что весной в зоне риска по пожарам прежде всего регионы, где много пространства с сухой растительностью, поэтому туда относятся Амурская область, Забайкалье и Приморье.
Пожароопасный сезон в России уже стартовал: ландшафтные пожары уже несколько недель бушуют на юге Приморья и в Астраханской области. Об этом НСН рассказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Климатологи предсказали России ранний приход климатической весны - на месяц раньше, и лета (уже в мае), причем речь не об аномалии, а уже о сформировавшейся тенденции, пишет «АиФ» со ссылкой на академика РАН Владимира Клименко. В статье отмечается, что если снег растает быстро, то раньше начнётся и пожароопасный сезон. Куксин раскрыл, что он уже начался и рассказал, как обилие снега в этом году повлияет на вероятность пожаров.
«С одной стороны, необычно большое накопление снега во многих российских регионах – это, скорее, хорошо для нас, как для пожарных, по крайней мере, это повышает вероятность, что у нас будет какая-то вода в весенний период. Но это совершенно не значит, что будет высокий паводок, потому что все очень сильно зависит от того, какая будет динамика схода снега. При этом пожароопасный сезон уже начался, первые лесные пожары в России уже зарегистрированы. Ландшафтные пожары уже несколько недель действуют на юге Приморья, в Астраханской области. При этом мы уже зафиксировали первые лесные пожары. Это 100% рукотворная история, ни одного естественного лесного пожара сейчас точно нет», - рассказал он.
Также Куксин раскрыл, какие регионы находятся в зоне риска в весенний период, а в каких пожары обычно бушуют уже летом.
«Мы готовимся, что сезон будет развиваться по обычному сценарию. То есть в апреле, к майским праздникам, мы ждем какую-то кульминацию первого пика сезона, когда большинство пожаров вызвано поджогами травы. В весенний период прежде всего подвержены рискам регионы, где много пространств с сухой растительностью. Поэтому уже начал гореть юг Приморья и дальше за ним пойдут южные районы Амурской области, Забайкалья. В европейской части страны – это дельта Волги, Астрахань, в след за этим, как правило, горит Волгоград, Ростов, ну и дальше все идет на север, постепенно доходя до Подмосковья к майским праздникам. В июле-августе у нас традиционно сильнее всего горят Сибирь и Дальний Восток, в первую очередь это Якутия. Кроме Якутии - Иркутская область, Красноярский край, Амурская область и Забайкалье», - рассказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что превентивные меры из года в год остаются одними и теми же, и призвал людей не жечь траву и своевременно сообщать о пожарах.
«Первое и самое главное, это, конечно, попытка обратиться к людям с напоминанием, что у нас абсолютное большинство пожаров возникает по вине людей. Поэтому в наших с вами силах остановиться и не жечь траву. Потому что пока люди считают нормальным поджигать траву или кидать непотушенный окурок. Второе, очень важно, чтобы люди сообщали о пожарах и звонили по телефону 112, или, если это лесной пожар, звонили по телефону лесной охраны 8 800 100 94 00», - подытожил он.
Ранее стало известно о крупном природном пожаре на площади 1 тысяча га в Хасанском округе Приморского края, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
