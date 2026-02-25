«Мне кажется, сделать ремейк – это отличная идея, и мы давно ждем этого продолжения. Я думаю, что зритель, который видел первый «Дозор», «Ночной» и «Дневной», уж точно с любопытством обратит внимание на третью часть - «Сумеречный», а аудитория серии этих фильмов достаточно большая. Долговечность этой истории можно объяснить тем, что это абсолютный хит, это франшиза. Я бы делал и фильм, и сериал. Что-то вроде проекта с моим участием «Аванпост», который существовал в виде шестисерийного проекта и большого фильма», - отметил актер.

При этом Чадов также поделился, что с радостью вернулся бы к своей роли в ремейке.

«С большим удовольствием! Я с радостью и с любовью вспоминаю это время. Это была, по-моему, моя третья работа в кино, очень значимая для меня. Поэтому я с большим счастьем приступил бы снова к работе», - рассказал он.

