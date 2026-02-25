«Сезон гендерных праздников для нас выступает продолжением новогодних праздников. Музыкальные инструменты пользуются популярностью в плане подарков. Чаще всего покупают небольшие музыкальные инструменты: гитары, укулеле. Отдельно могу выделить студийное оборудование, например, наушники, синтезаторы. Мы регулярно делаем подборки предложений, наблюдаем именно в этих категориях сезонный прирост. Средний чек музыкального подарка составляет до 70 тысяч рублей», - рассказала она.

По ее словам, по традиции спросом пользуются гитары и клавишные, а теперь еще и студийное оборудование.

«Если говорим про спрос в целом, не только на праздники, традиционно у нас самая популярная категория товаров – это гитары, акустические и электрогитары, а также клавишные инструменты. В последние лет пять, начиная с пандемии, студийное оборудование тоже занимает хорошую долю в продажах. Если раньше это была пятая-седьмая категория, то сейчас это уверенная третья строчка по популярности», - добавила она.

Ранее Еремичева рассказала НСН, что цены на музыкальные инструменты увеличились в среднем на 10% из-за возросших логистических издержек и проблем с оплатой импортных товаров.

