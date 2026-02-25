До 70 тысяч рублей: Какой музыкальный инструмент подарить на 8 Марта
В подарок россияне чаще всего покупают небольшие музыкальные инструменты, например, гитары и укулеле, заявила НСН Ольга Ерёмичева.
В период гендерных праздников россияне готовы потратить до 70 тысяч рублей на подарок в виде музыкального инструмента, заявила НСН коммерческий директор сети «Музторг» Ольга Ерёмичева.
Самым удачным вариантом подарка на 8 Марта мужчины и женщины единогласно считают цветы — 47% опрошенных уверены, что именно их стоит дарить на такой праздник. Также в тройке лидеров — ювелирные украшения и бижутерия (41%), косметика и парфюмерия (34%), сообщили представители «Авито». Музыкальные инструменты также стали популярным подарком, в том числе и для себя: 15% людей планируют приобретать гитары, укулеле и синтезаторы, отдавая предпочтение эмоционально значимым вещам. Ерёмичева раскрыла, какие музыкальные подарки выбирают россияне.
«Сезон гендерных праздников для нас выступает продолжением новогодних праздников. Музыкальные инструменты пользуются популярностью в плане подарков. Чаще всего покупают небольшие музыкальные инструменты: гитары, укулеле. Отдельно могу выделить студийное оборудование, например, наушники, синтезаторы. Мы регулярно делаем подборки предложений, наблюдаем именно в этих категориях сезонный прирост. Средний чек музыкального подарка составляет до 70 тысяч рублей», - рассказала она.
По ее словам, по традиции спросом пользуются гитары и клавишные, а теперь еще и студийное оборудование.
«Если говорим про спрос в целом, не только на праздники, традиционно у нас самая популярная категория товаров – это гитары, акустические и электрогитары, а также клавишные инструменты. В последние лет пять, начиная с пандемии, студийное оборудование тоже занимает хорошую долю в продажах. Если раньше это была пятая-седьмая категория, то сейчас это уверенная третья строчка по популярности», - добавила она.
Ранее Еремичева рассказала НСН, что цены на музыкальные инструменты увеличились в среднем на 10% из-за возросших логистических издержек и проблем с оплатой импортных товаров.
Горячие новости
- Чиновников ВСУ и СБУ задержали по делу о хищении на аэродромах
- Алиханов: В кабмин внесли полный перечень локализованных авто для такси
- Сябитова раскритиковала тайный брак Бероева с 21-летней балериной
- Мерц призвал Китай помочь в решении конфликта на Украине
- Объем ИИ-контента в российском сериале впервые превысит час
- «Кульминация к майским»: Когда в России начнут бушевать пожары
- Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию
- Глава МИД Германии заявил, что вопрос активов России снят с повестки дня
- Макрон назначил нового директора Лувра
- «Аварийка спит»: Кто ответит за обрушение потолка на многодетную семью в Подольске