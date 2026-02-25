Мерц призвал Китай помочь в решении конфликта на Украине

После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином он отметил, что «голос Пекина слышат во всем мире, а его решения имеют большое значение», однако это означает и определённую ответственность.

«Китай может оказать влияние... Сигналы из КНР воспринимаются в Москве очень серьёзно... Как слова, так и к действиям», - заключил Мерц.

Ране представитель китайского МИД Го Цзякунь заявил, что Пекин последовательно выступает за посредничество и поддержку переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

