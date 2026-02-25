Мерц призвал Китай помочь в решении конфликта на Украине
Китай должен использовать своё влияние для завершения конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином он отметил, что «голос Пекина слышат во всем мире, а его решения имеют большое значение», однако это означает и определённую ответственность.
«Китай может оказать влияние... Сигналы из КНР воспринимаются в Москве очень серьёзно... Как слова, так и к действиям», - заключил Мерц.
Ране представитель китайского МИД Го Цзякунь заявил, что Пекин последовательно выступает за посредничество и поддержку переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Алиханов: В кабмин внесли полный перечень локализованных авто для такси
- Сябитова раскритиковала тайный брак Бероева с 21-летней балериной
- Мерц призвал Китай помочь в решении конфликта на Украине
- Объем ИИ-контента в российском сериале впервые превысит час
- «Кульминация к майским»: Когда в России начнут бушевать пожары
- Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию
- Глава МИД Германии заявил, что вопрос активов России снят с повестки дня
- Макрон назначил нового директора Лувра
- «Аварийка спит»: Кто ответит за обрушение потолка на многодетную семью в Подольске
- До 70 тысяч рублей: Какой музыкальный инструмент подарить на 8 Марта