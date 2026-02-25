Сябитова раскритиковала тайный брак Бероева с 21-летней балериной
Новый брак актера Егора Бероева вряд ли будет долговечным. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделилась телеведущая Роза Сябитова.
Комментируя информацию о браке 48-летнего артиста с 21-летней балериной Анной Панкратовой, она указала, что семьи, в которых у супругов большая разница в возрасте, часто бывают некрепкими.
«Для свахи... это не про цифры в паспорте. Это про темп, с которым супруги идут по жизни. Про то, что для одного человека трагедия, для другого — просто опыт», - отметила Сябитова.
Телевизионная сваха добавила, что такая «серьёзная несовместимость редко бывает долгой и счастливой», так как мужчина и женщина должны идти по жизни в одном темпе.
Ранее Сябитова заявила «Радиоточке НСН», что 63-летний певец Григорий Лепс и 19-летняя студентка Аврора Киба расстались из-за слишком большой разницы в возрасте и в подходе к жизни.
