Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию
25 февраля 202618:22
Стендап-комик Нурлан Сабуров на своём концерте в тайском Пхукете заявил, что намерен вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
Также юморист, которому на 50 лет запретили въезд в РФ, отметил, что многие пришли на его выступление в Таиланде, чтобы «посмотреть на уголовника».
Кроме того, комик запретил зрителям снимать свое выступление, сказав им, что «все проблемы из-за ваших телефонов».
Ранее запрет на въезд в Россию, введённый в отношении Сабурова, объяснили нарушениями миграционного и налогового законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
