Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию

Также юморист, которому на 50 лет запретили въезд в РФ, отметил, что многие пришли на его выступление в Таиланде, чтобы «посмотреть на уголовника».

Кроме того, комик запретил зрителям снимать свое выступление, сказав им, что «все проблемы из-за ваших телефонов».

Ранее запрет на въезд в Россию, введённый в отношении Сабурова, объяснили нарушениями миграционного и налогового законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

