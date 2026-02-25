Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию

Стендап-комик Нурлан Сабуров на своём концерте в тайском Пхукете заявил, что намерен вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: В Казахстане призвали проверить комика Сабурова по статье о наемничестве

Также юморист, которому на 50 лет запретили въезд в РФ, отметил, что многие пришли на его выступление в Таиланде, чтобы «посмотреть на уголовника».

Кроме того, комик запретил зрителям снимать свое выступление, сказав им, что «все проблемы из-за ваших телефонов».

Ранее запрет на въезд в Россию, введённый в отношении Сабурова, объяснили нарушениями миграционного и налогового законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияШоу-бизнесюмор

Горячие новости

Все новости

партнеры