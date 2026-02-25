Глава МИД Германии заявил, что вопрос активов России снят с повестки дня
Необходимости в использовании замороженных российских активов для помощи Украине в настоящий момент нет. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
На пресс-конференции он отметил, что это связано с тем, что в Евросоюзе был инициирован заём для Украины в размере €90 млрд.
«В настоящий момент дискуссия об активах России завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию», — указал министр.
Вадефуль добавил, что обсуждение данной темы может возобновиться в ходе обсуждения вопроса о возмещении ущерба Украине.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что считает невозможным изъятие активов России в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
