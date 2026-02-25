Макрон назначил нового директора Лувра
Президента Версальского дворцового музейного комплекса Кристофа Лерибо назначили на должность директора Лувра. Как пишет Le Parisien, такое решение принял президент Франции Эммануэль Макрон.
Лерибо сменит на новом посту Лоранс де Кар, которая 24 февраля подала прошение об отставке. Пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон указала, что Макрон принял его.
Новый глава Лувра является выпускником Школы музея по профилю истории искусств. До назначения в Версаль Лерибо руководил музеем Орсе и Малым дворцом в Париже.
Ранее экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила «Радиоточке НСН», что Макрону стоило объявить международный конкурс на позицию директора Лувра.
