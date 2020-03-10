В подмосковной Барвихе собрали 5 млн рублей для фонда Хабенского

Благотворительный фонд Константина Хабенского получит 5 млн рублей, которые были пожертвованы организации гостями премии «Рейтинг букмекеров», прошедшей в Барвихе. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на фонд Хабенского.

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Как отмечается, 1,7 млн рублей были выручены в результате проведения аукциона, главным лотом которого стал ужин итальянским футболистом Алессандро Дель Пьеро. Еще 3,3 млн рублей от гостей премии. Мероприятие в Барвихе посетили директора букмекерских контор и известные спортсмены.

Фонд Хабенского был основан в апреле 2008 года. Фонд оказывает поддержку детям с онкологическими и другими серьезными заболеваниями головного мозга.


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