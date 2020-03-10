В подмосковной Барвихе собрали 5 млн рублей для фонда Хабенского

Как отмечается, 1,7 млн рублей были выручены в результате проведения аукциона, главным лотом которого стал ужин итальянским футболистом Алессандро Дель Пьеро. Еще 3,3 млн рублей от гостей премии. Мероприятие в Барвихе посетили директора букмекерских контор и известные спортсмены.

Фонд Хабенского был основан в апреле 2008 года. Фонд оказывает поддержку детям с онкологическими и другими серьезными заболеваниями головного мозга.



