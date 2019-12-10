Путин присудил Константину Хабенскому госпремию
Государственную премию за выдающиеся достижения в благотворительной деятельности в 2019 году Владимир Путин присудил актёру Константину Хабенскому. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, так указано, что госпремию за правозащитную деятельность получила председатель совета организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, подчёркивает RT.
Напомним, благотворительный фонд Константина Хабенского, который был создан в 2008 году, занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд оказал адресную помощь более чем двум с половиной тысячам детей. Помимо этого, обеспечил профессиональное обучение пяти с половиной тысяч врачей.
Ранее НСН писала, что Константин Хабенский подарит свой голос титульному персонажу мультфильма «Суворовъ» производства «Союзмультфильма», Киностудии имени М. Горького и студии «КиноАтис». За постановку отвечают режиссёры Сергей Антонов и Виктор Стрельченко.
Главного героя – 14-летнего Гришу – озвучит Сергей Романович. Одну из женских ролей исполнит Анна Ардова, а император Павел I и старый русский солдат заговорят голосом Виктора Сухорукова.
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