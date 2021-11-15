В Подмосковье заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что количество заболевших коронавирусом в регионе за прошедшую неделю приросло на 4%, а ежедневная выявляемость сократилась на 8%, сообщает РИА Новости.

Собянин: COVID-статистика устойчиво снижается благодаря нерабочим дням

По её словам, госпитализации в Подмосковье сократились на 12%, а количество вызовов скорой медицинской помощи - на 13%.

«Это позволяет нам делать выводы о том, что ситуация у нас стабилизировалась и мы пошли на снижение»,- резюмировала Стригункова.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране выявили 38 420 новых случаев коронавируса, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыПандемияКоронавирусМосковская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры