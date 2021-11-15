В Подмосковье заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что количество заболевших коронавирусом в регионе за прошедшую неделю приросло на 4%, а ежедневная выявляемость сократилась на 8%, сообщает РИА Новости.
По её словам, госпитализации в Подмосковье сократились на 12%, а количество вызовов скорой медицинской помощи - на 13%.
«Это позволяет нам делать выводы о том, что ситуация у нас стабилизировалась и мы пошли на снижение»,- резюмировала Стригункова.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране выявили 38 420 новых случаев коронавируса, сообщает RT.
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