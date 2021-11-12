Собянин: COVID-статистика устойчиво снижается благодаря нерабочим дням

Инфицирование коронавирусом и заболеваемость COVID-19 в российской столице устойчиво снижается. О таком тренде развития эпидемиологической ситуации рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил о сокращении число новых заражений и госпитализаций.

За последние пять дней в мегаполисе стали свободными около тысячи коек в ковидных госпиталях, завил градоначальник в эфир телеканала «Россия-1». По оценке Собянина, серьёзную роль в положительной динамике сыграли нерабочие дни, объявленные в конце октября - начале ноября.

Как пояснил мэр, прежде, чем делать такой вывод, требовалось выждать некоторое время, чтобы понять эпидемиологическую динамику. В Москве период нерабочих дней продолжался с 28 октября по 7 ноября.

