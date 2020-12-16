В Подмосковье завершили рекультивацию полигона «Долгопрудный»
На месте мусорного полигона «Долгопрудный» в Подмосковье будет зеленая зона и набережная, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Свалку закрыли еще в 2014 году. На ее месте установили систему пассивной дегазации из 55 скважин и наладили сбор фильтрата для последующей очистки. Вокруг полигона построили подпорную стенку, а геомемрана стала препятствовать выходу свалочного газа.
На всей территории бывшей свалки насыпали грунт и намерены высадить многолетние растения. Рекультивированная площадь составила почти 12 гектаров.
«Более 30 лет полигон оказывал негативное воздействие, и вот теперь оно прекращено, весной проведём здесь озеленение. Жизнь в Долгопрудном и близлежащих поселениях улучшилась – только в городе проживает 116 тысяч человек», – цитирует «Радио 1» слова зампреда правительства Московской области Андрея Разина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти закроют все свалки в регионе до конца 2020 года. С 30 декабря весь мусор в регионе будет направляться на современные КПО. Сейчас их работает восемь, до конца года будет одиннадцать.
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