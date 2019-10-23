В Подмосковье запустили новые туры по древним городам

Туры предоставляются Центральной пригородной пассажирской компании. Туристические поездки, в частности, предлагаются в Коломну, Истру, Дмитров и Сергиев Посад.

Отмечается, что туры на эти направления вошли в «золотую коллекцию» компании, которая объединила лучшие туристические предложения по каждому из городов. Поездки предлагаются по выходным.

Ранее эксперты составили рейтинг стран для путешествий в 2020 году. Его возглавило королевство Бутан.



