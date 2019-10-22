Стало известно, как россияне любят отдыхать
Среднестатистический российский турист больше всего любит ездить в Италию и Таиланд, выбирает поездки с насыщенной экскурсионной программой, до места назначения добирается на самолёте, а путешествие организует либо самостоятельно, либо через туроператора. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого имеются в распоряжении НСН.
Опрос проходил в период с 3 по 18 октября 2019 года. В нём приняли участие 1408 человек.
Выяснилось, что российские туристы больше всего любят путешествовать на самолётах, а поездку планируют, как самостоятельно, так и при помощи туроператора, в зависимости от направления. Так, пакетные туры в популярные курортные страны опрошенные приобретают у туроператоров, а билеты в страны Европы покупают самостоятельно. При этом каждый пятый орошенный предпочитает планировать поездку самостоятельно.
Экскурсионные поездки предпочитают 29% опрошенных, путешествия по странам Европы популярны у 20% россиян. На третьем месте оказался пляжей отдых, его выбирают 15% респондентов. Самыми непопулярными оказались горнолыжный отдых и морские или речные круизы.
«Женщины больше всего любят именно Италию: эта страна набрала в два раза больше голосов, чем все остальные. На втором месте в женском рейтинге Испания, а третью строку занимает Россия. В пятёрку также вошли Таиланд и Франция. Мужской рейтинг выглядит иначе: однозначных любимчиков нет, а первое место с небольшим перевесом голосов занимает Таиланд. Далее следуют Италия и Испания. На четвёртой строке Россия, на пятой — США. А вот Франция находится только на восьмом месте (до неё идут Греция и Вьетнам). В целом можно сделать вывод, что мужчины предпочитают отдыхать в тёплых курортных странах», - говорится в результатах исследования.
При этом предпочтения россиян в отдыхе очень сильно разнятся в зависимости от пола и возраста. Так, евротуры больше всего любят женщины, а мужчины отдают предпочтение пляжному отдыху.
Молодёжь до 25 лет также чаще всего выбирает поездки по Европе, а на втором месте у молодых путешественниках оказались активные походы, сплавы и восхождения в горы.
Ранее сообщалось, что порядка 46 процентов граждан России сегодня отказываются от отпусков в целях экономии. Такие данные приведены в исследовании исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Опрос также показал, что 29 процентов респондентов экономят на походах в театры и кино, а 27 процентов экономят на лечении и здоровье.
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