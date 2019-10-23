Эксперты назвали лучшие страны для путешествий в 2020 году
Рейтинг стран, которые туристам всенепременно стоит посетить в 2020 году, составил портал Lonely Planet. Его возглавило королевство Бутан. Эксперты отмечают, что эта точка планеты привлекает путешественников горными тропами, многочисленными монастырями и буддистскими храмами.
На второй строчке расположилась Англия. Туманный Альбион может похвастаться «отличными видами на побережье». Тройку лидеров замыкает Северная Македония - с её древними традициями и аутентичными блюдами. Также в рейтинг, составленный Lonely Planet, попали остров Аруба в Карибском море, Нидерланды, Коста-Рика, Уругвай и Марокко.
Накануне НСН писала, что среднестатистический российский турист больше всего любит ездить в Италию и Таиланд, выбирает поездки с насыщенной экскурсионной программой. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Также аналитики отмечают, что до места назначения наши соотечественники добираются на самолёте, а путешествие организует либо самостоятельно, либо через туроператора. Так, пакетные туры в популярные курортные страны опрошенные приобретают у туроператоров, а билеты в страны Европы покупают самостоятельно. При этом каждый пятый орошенный предпочитает планировать поездку самостоятельно.
Также стало известно, что экскурсионные поездки предпочитают 29% опрошенных, путешествия по странам Европы популярны у 20% россиян. На третьем месте оказался пляжей отдых, его выбирают 15% респондентов.
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