Эксперты назвали лучшие страны для путешествий в 2020 году

Рейтинг стран, которые туристам всенепременно стоит посетить в 2020 году, составил портал Lonely Planet. Его возглавило королевство Бутан. Эксперты отмечают, что эта точка планеты привлекает путешественников горными тропами, многочисленными монастырями и буддистскими храмами.

На второй строчке расположилась Англия. Туманный Альбион может похвастаться «отличными видами на побережье». Тройку лидеров замыкает Северная Македония - с её древними традициями и аутентичными блюдами. Также в рейтинг, составленный Lonely Planet, попали остров Аруба в Карибском море, Нидерланды, Коста-Рика, Уругвай и Марокко.