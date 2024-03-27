Гардеробщик из «Крокус Сити Холла» рассказал, как люди плакали и молились

При помощи подростка и его коллег несколько десятков человек выбрались из концертного зала и не попали под огонь террористов. Эмиль признался, что испытал сильный страх за свою жизнь, но старался действовать по инструкции. После первых выстрелов вместе с другими сотрудниками и посетителями центра побежал к ближайшему выходу.

«Ее не могли открыть минут пять. Мы сидели, плакали, молились, успокаивали людей, через какое-то время открыли дверь, и мы пошли по коридору», — сказал гардеробщик.

На вопрос о возвращении на работу Эмиль ответил положительно, однако после небольшой паузы, чтобы пережить все, что с ним случилось.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила благодарственные письма подросткам, которые помогли эвакуировать посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

