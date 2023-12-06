В Подмосковье зафиксировали первые 20-градусные морозы
Первые 20-градусные морозы зафиксировали в Подмосковье, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Так, в подмосковном Клину температурный минимум составил минус 21,8 градуса. Это первый настолько холодный показатель для столичного региона в этом сезоне. В Москве температура пока держится на отметке в минус 12,4 градуса, но вскоре холода доберутся и до столицы.
В конце недели в Москве не исключены морозы ниже -20 градусов (вероятнее всего — -20…-25 градусов). Такая погода ожидается практически на всей европейской территории России, говорил «Радиоточке НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Днем ранее в Москве обновился максимум высоты снежного покрова, и сейчас он составляет 37 сантиметров, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он уточнил, что высота покрова в центре города, на метеостанции Балчук, снизилась аж на 5 сантиметровв, в то время как показатели на метеостанциях Тушино и МГУ остались неизменными.
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