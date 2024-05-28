Количество пострадавших при обстреле Горловки выросло до пяти

Пять мирных жителей получили ранения после обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

В результате обстрела Горловки женщина получила ранение, четыре дома повреждены

По его словам, в результате обстрела Никитовского района ранен мужчина 1980 года рождения.

Ранее сообщалось, что при повторном обстреле пострадали четыре спасателя.

Кроме того, в Горловке при обстреле ВСУ повреждена школа-интернат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелДНРГорловка

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