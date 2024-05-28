Количество пострадавших при обстреле Горловки выросло до пяти
28 мая 202400:01
Пять мирных жителей получили ранения после обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, в результате обстрела Никитовского района ранен мужчина 1980 года рождения.
Ранее сообщалось, что при повторном обстреле пострадали четыре спасателя.
Кроме того, в Горловке при обстреле ВСУ повреждена школа-интернат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru