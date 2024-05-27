Оппозиция в Молдавии заявила о перспективности отношений с БРИКС

Ряд депутатов парламента Молдавии и оппозиционных политиков назвали перспективными развитие отношений с БРИКС, выделив Россию. Об этом они заявили в ходе Международного финансово-экономического форума «БРИКС 2024», сообщает ТАСС.

Депутат парламента Молдавии Ирина Лозован написала в своем Telegram-канале, что молдавскому бизнесу срочно нужны рынки сбыта продукции, и страны БРИКС могут их предоставить, в отличие от ЕС. Она отметила, что в рамках БРИКС действуют особые торговые режимы с упрощенными процессами, что сейчас жизненно необходимо Молдавии.


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Лозован также заявила, что новый банк развития БРИКС представляет собой дополнительную возможность для Молдавии. Она отметила, что нынешние власти страны берут кредиты под высокие проценты, что загоняет страну в долговую кабалу, тогда как БРИКС предлагает займы на гораздо более выгодных условиях.

После того, как Майя Санду выиграла президентские выборы в 2020 году, отношения между Молдавией и Россией стали ухудшаться, и молдавские производители лишились традиционных рынков сбыта в России. В прошлом году Министерство иностранных дел Молдавии объявило о намерении отказаться от примерно трети соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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