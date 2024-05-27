Оппозиция в Молдавии заявила о перспективности отношений с БРИКС
Ряд депутатов парламента Молдавии и оппозиционных политиков назвали перспективными развитие отношений с БРИКС, выделив Россию. Об этом они заявили в ходе Международного финансово-экономического форума «БРИКС 2024», сообщает ТАСС.
Депутат парламента Молдавии Ирина Лозован написала в своем Telegram-канале, что молдавскому бизнесу срочно нужны рынки сбыта продукции, и страны БРИКС могут их предоставить, в отличие от ЕС. Она отметила, что в рамках БРИКС действуют особые торговые режимы с упрощенными процессами, что сейчас жизненно необходимо Молдавии.
Лозован также заявила, что новый банк развития БРИКС представляет собой дополнительную возможность для Молдавии. Она отметила, что нынешние власти страны берут кредиты под высокие проценты, что загоняет страну в долговую кабалу, тогда как БРИКС предлагает займы на гораздо более выгодных условиях.
После того, как Майя Санду выиграла президентские выборы в 2020 году, отношения между Молдавией и Россией стали ухудшаться, и молдавские производители лишились традиционных рынков сбыта в России. В прошлом году Министерство иностранных дел Молдавии объявило о намерении отказаться от примерно трети соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает «Радиоточка НСН».
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