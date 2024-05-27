Оппозиция в Молдавии заявила о перспективности отношений с БРИКС

Ряд депутатов парламента Молдавии и оппозиционных политиков назвали перспективными развитие отношений с БРИКС, выделив Россию. Об этом они заявили в ходе Международного финансово-экономического форума «БРИКС 2024», сообщает ТАСС.

Депутат парламента Молдавии Ирина Лозован написала в своем Telegram-канале, что молдавскому бизнесу срочно нужны рынки сбыта продукции, и страны БРИКС могут их предоставить, в отличие от ЕС. Она отметила, что в рамках БРИКС действуют особые торговые режимы с упрощенными процессами, что сейчас жизненно необходимо Молдавии.



