Минобороны ФРГ: Германия имеет с Украиной секретный договор по оружию

По ее словам, Берлин не хочет ввязываться в конфликт. «Разумеется, существуют договоренности, но они не для общественности и не по отдельным системам вооружений», — указала представитель военного ведомства.

Ранее стало известно, что Германия выделит еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

