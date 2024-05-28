Минобороны ФРГ: Германия имеет с Украиной секретный договор по оружию
Между Киевом и Берлином существует договор о том, как можно использовать немецкое вооружение, однако соглашение носит конфиденциальный характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Германии Кристину Рутси.
По ее словам, Берлин не хочет ввязываться в конфликт. «Разумеется, существуют договоренности, но они не для общественности и не по отдельным системам вооружений», — указала представитель военного ведомства.
Ранее стало известно, что Германия выделит еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru