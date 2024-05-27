Байден не стал упоминать СССР, говоря о победе над фашистской Германией
Президент США Джо Байден не упомянул об СССР и других союзниках антигитлеровской коалиции в своем выступлении о победе над Третьим рейхом. Он выступал на Арлингтонском национальном кладбище в День памяти американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах.
В ходе своей речи американский лидер отметил, что военные поколения сражались за страну и одержали победу над фашизмом. Байден также подчеркнул заслуги поколения, которые "освободили мир", высадившись на пляже Нормандии. После этого он упомянул и другие конфликты, такие как Корейская война, вьетнамская война, а также военные операции в Афганистане и Ираке.
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Байден возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище, месте погребения более 300 тысяч военнослужащих. На церемонии также выступили председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун и министр обороны Ллойд Остин.
Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия распространяет правду о Второй мировой войне и продолжит это делать, передает «Радиоточка НСН».
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