Трое подростков пострадали при столкновении электросамоката и мотоцикла в Москве

В Москве два подростка на мотоцикле столкнулись с несовершеннолетним на электросамокате, сообщает «РЕН ТВ».

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Большая Косинская. 15-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в 16-летнего подростка, который передвигался на электросамокате. После аварии подростки госпитализированы.

Водитель и пассажир мотоцикла ехали без защитной экипировки.

Ранее потоки пешеходов и элетросамокатов призвали разделить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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