Трое подростков пострадали при столкновении электросамоката и мотоцикла в Москве
28 мая 202400:17
В Москве два подростка на мотоцикле столкнулись с несовершеннолетним на электросамокате, сообщает «РЕН ТВ».
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Большая Косинская. 15-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в 16-летнего подростка, который передвигался на электросамокате. После аварии подростки госпитализированы.
Водитель и пассажир мотоцикла ехали без защитной экипировки.
Ранее потоки пешеходов и элетросамокатов призвали разделить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru