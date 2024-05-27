ВСУ атаковали дроном поселок Совхозный в Белгородской области

Поселок Совхозный Грайворонского городского округа в Белгородской области подвергся атаки дрона-камикадзе ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что в результате падения и последующей детонации пострадавших нет, но была повреждена линия газоснабжения на одной из улиц.



