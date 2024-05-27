ВСУ атаковали дроном поселок Совхозный в Белгородской области
Поселок Совхозный Грайворонского городского округа в Белгородской области подвергся атаки дрона-камикадзе ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что в результате падения и последующей детонации пострадавших нет, но была повреждена линия газоснабжения на одной из улиц.
Гладков уточнил, что аварийные службы начнут восстановительные работы после того, как получат согласование от Минобороны России.
Ранее средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью. В результате атаки четыре села остались без света из-за атаки беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru