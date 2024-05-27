Роспотребнадзор не имеет данных о покупателях, лизавших куриные яйца в магазине

Роспотребнадзор не получал информации о случаях облизывания яиц в магазинах Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Информации об указанных вами фактах «облизывания яиц в магазинах» в органы Роспотребнадзора не поступало» — говорится в сообщении.





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В качестве профилактики острых кишечных инфекций Роспотребнадзор рекомендует употреблять продукты питания и воду только высокого качества, проверять сроки годности и условия хранения продукции. Ведомство также подчеркивает необходимость термической обработки мяса, рыбы и яиц, а также соблюдения правил личной гигиены.

Ранее в СМИ появилась информация, что после массового отравления клиентов магазинов «Жизньмарт» руководство торговой сети пообещало выплатить по миллиону рублей каждому пострадавшему с сальмонеллезом в качестве компенсации. После этого некоторые жители Екатеринбурга якобы стали намеренно пытаться заразиться им для получения выплаты, передает «Радиоточка НСН».

