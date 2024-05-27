Роспотребнадзор не имеет данных о покупателях, лизавших куриные яйца в магазине
Роспотребнадзор не получал информации о случаях облизывания яиц в магазинах Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Информации об указанных вами фактах «облизывания яиц в магазинах» в органы Роспотребнадзора не поступало» — говорится в сообщении.
{{related_post_@nUoFGLOs}}
В качестве профилактики острых кишечных инфекций Роспотребнадзор рекомендует употреблять продукты питания и воду только высокого качества, проверять сроки годности и условия хранения продукции. Ведомство также подчеркивает необходимость термической обработки мяса, рыбы и яиц, а также соблюдения правил личной гигиены.
Ранее в СМИ появилась информация, что после массового отравления клиентов магазинов «Жизньмарт» руководство торговой сети пообещало выплатить по миллиону рублей каждому пострадавшему с сальмонеллезом в качестве компенсации. После этого некоторые жители Екатеринбурга якобы стали намеренно пытаться заразиться им для получения выплаты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое подростков пострадали при столкновении электросамоката и мотоцикла в Москве
- Количество пострадавших при обстреле Горловки выросло до пяти
- Роспотребнадзор не имеет данных о покупателях, лизавших куриные яйца в магазине
- Байден не стал упоминать СССР, говоря о победе над фашистской Германией
- ВСУ атаковали дроном поселок Совхозный в Белгородской области
- Оппозиция в Молдавии заявила о перспективности отношений с БРИКС
- Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме
- Роспотребнадзор назвал пригодными для купания три зоны отдыха в Москве
- Певица Нюша подала в суд иск о расторжении брака с мужем
- Главы МИД ЕС обсудили отмену ограничений на удары Киева по РФ западным оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru