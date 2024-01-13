В Подмосковье зафиксировали новый температурный рекорд зимы

Температурный минимум этой зимы обновился в Подмосковье, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Так, по его словам, в Клину этой ночью температура опустилась до -32,7°C.

«Это на 0,2 градуса ниже, чем было там же 5 января», — отметил Леус.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН заявил, что на Москву надвигаются воздушные массы, которые принесут три дня «очень холодной погоды».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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